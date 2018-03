Unilever verkiest Rotterdam boven Londen als locatie voor hoofdkantoor

'We vinden mannen die meer thuis willen blijven met de kinderen sufferds'

8:00 Zijn alle vrouwelijke managers bitches? En mannelijke kleuterleiders softies? Of zijn dit slechts achterhaalde stereotypes? Hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Belle Derks vertelt er vanavond over bij de Future of Work in TivoliVredenburg in Utrecht. Wij spraken haar alvast.