Vaak bonje met de buren

Geluidsoverlast, rommel of stank. Veel Nederlanders hebben weleens overlast van hun buren. Meestal blijft het bij kleine ergernissen, maar 1 op de 5 is afgelopen drie jaar toch verzeild geraakt in een fikse burenruzie.

Dat blijkt uit een enquête van Eenvandaag onder ongeveer 28.000 leden van het Opiniepanel. Geluidsoverlast is de meest voorkomende oorzaak voor een burenruzie, maar ook verstoorde communicatie, rommel of stank zijn veel genoemde oorzaken.

Woordenwisselingen blijken gemakkelijk te kunnen ontaarden in bedreigende situaties, zo geven de ondervraagden aan. Een van hen beschrijft hoe hij op een rustige en nette manier zijn beklag deed over de geluidsoverlast van zijn buurman, maar de dag erna werd hij met honkbalknuppel bedreigd. De buurman werd hiervoor veroordeeld, maar na zijn vrijlating gingen de pesterijen gewoon door. Een ander werd uitgescholden en aangevallen met een tafelpoot toen hij midden in de nacht naar buiten was gelopen iets te zeggen van het lawaai.’’

Veel mensen blijken de burenruzie nog niet te hebben bijgelegd en zien dat ook nog niet zo snel gebeuren. Sommigen zien zelfs maar één oplossing: verhuizen.

Opvallend is dat bijzonder weinig mensen de hand in eigen boezem steken. Slechts een procent van alle ondervraagden vindt dat zijzelf het conflict hebben veroorzaakt. 84 procent legt de schuld volledig bij de ander en 9 procent erkent ook zelf een aandeel te hebben gehad.

Openlijker

Mr. Frank Visser van het tv-programma Mr Frank Visser doet uitspraak schrikt niet van de resultaten uit de enquête. Ook hij ziet al langer burenruzies toenemen en vooral ook dat ze steeds openlijker worden. Geluidsoverlast is daar een goed voorbeeld van. ,,Normale mensen zetten de muziek niet loeihard aan omdat ze denken aan de buren. Mensen die schijt hebben aan iedereen doen dat niet.’’

Volgens Visser is het gemakkelijk te denken dat burenruzies vooral in de onderste lagen van de samenleving voorkomen, maar hij ziet het schaamtegevoel overal sterk afnemen. ,,Dat is niet los te zien van het ik-tijdperk. Heel vaak leggen mensen de oorzaak van de overlast bij de ander, maar als ze dan hulpverleners inschakelen blijken ze vaak zelf toch een grote rol te spelen in de ontstane situatie.’’

Visser heeft ook geen pasklaar antwoord om burenruzies te voorkomen. Er zijn zoveel type conflicten waarbij het een heel verschil maakt of iemand een druk gezin als buur heeft of een drugsverslaafde. ,,Maar een normaal gesprek voeren zonder elkaar verwijten te maken kan vaak al helpen.’’

De grootste fout die klagers kunnen maken is volgens Visser dat ze gaan denken voor de ander. Dat ze het idee hebben dat overlastveroorzakers toch niet willen praten of niet met een bemiddelaar om tafel willen. ,,Maar als je het niet hebt gevraagd, kun je dat ook niet weten.’’