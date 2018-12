Vallen en opstaan voor Tom Dumoulin

‘Arjen Kamphuis leeft nog en koos zelf voor verdwij­ning’

10:07 Vier maanden na de vermissing van Arjen Kamphuis in Noorwegen, houden intimi en collega's er sterk rekening mee dat de cyberexpert nog leeft en zelf in de anonimiteit vertrokken is. Hij verdween al eerder een tijdje van de radar. Ze starten een nieuwe zoekactie.