Valverde: eeuwig jong, onverslaanbaar als altijd

Het gebeurde op een woensdag in april. Zíjn woensdag in april. Die van de Waalse Pijl. Hij was die ochtend alvast gehuldigd voor de start. Zijn collega’s feliciteerden hem met de overwinning voordat ze op de fiets stapten, de regisseur had zelfs het filmpje al klaar staan waarin hij zijn ploeggenoten bedankte voor de steun.



Er was één probleem.



Alejandro Valverde won de Waalse Pijl niet.



Het was alsof er eenmalige kortsluiting in het universum was opgetreden. Alsof water ineens niet langer nat was, en gras pimpelpaars. Het was alsof Alejandro Valverde een mens was geworden, zeker toen hij in de Tour de France ook nog als een dweil in de rondte fietste. Maar achteraf blijkt het niet meer te zijn geweest dan gezichtsbedrog. Hij is in deze Vuelta weer net zo belachelijk goed als altijd. Vooral op Muur van Huy-achtige muren.



Op Valverde zijn de wetten van de logica niet toepasbaar. Op papier wordt hij ouder (hij loopt tegen de 40, of 50, of 60), maar daar is in de koers niets van te merken. Hij heeft zelfs het proces van zijn beginnende kaalheid weten te keren. Verder doet hij niet aan ­pieken (hij is elf maanden per jaar in vorm). Niet aan specialiseren (hij is sprinter, klimmer, daler, tijdrijder, puncher, klassiekerrenner en ronderenner ineen). En hij rijdt net zo hard als in de tijd dat hij klant was bij dokter Fuentes.