Van der Wiel trok façade omver en liet zien wie hij eigenlijk altijd al was

De laatste keer dat ik Gregory van der Wiel sprak, moet ergens in 2015 zijn geweest. We zaten op de vide van een Parijse fotostudio, hangend in een zacht fluwelen bankstel. Beneden was een complete crew bezig met heel belangrijke dingen.



Naast ons luisterde een dame van Nike mee, waarom weet ik niet precies, want ze sprak geen woord Nederlands.



Een andere dame kwam eerst een schaaltje met vers gesneden mango brengen, en daarna een bakje marshmellows. Halverwege het gesprek kwam de Belgische vriendin van Van der Wiel even langs om ‘hallo’ te zeggen.



Ze was zo oogverblindend mooi, dat het leek alsof ze was gephotoshopt. Ik zei zo professioneel mogelijk ‘hallo’ terug en staarde strategisch in mijn kladblok.