Van Hanegem: ‘De voetbalwereld verliest zijn grote aanvoerder’

Diego Armando Maradona was voor mij de beste voetballer ooit. Zonder twijfel. Ik heb zelf jarenlang met Johan Cruijff gespeeld en dat was echt een fantastische speler. Maar Maradona was echt de allerbeste. Dat hij niet oud zou worden, was helaas wel te verwachten. Maar toch schrik je als je hoort dat het voorbij is. Dan struikelen al die mensen weer over elkaar die gaan vertellen dat ze hem een keer hebben ontmoet en zo.