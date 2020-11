Vandaag stralend lenteweer: ‘Koud weer zit er komende tijd niet in’

De kans dat het dagrecord van 18 november wordt doorbroken, is volgens de weerman ongeveer 50 procent. ,,Dan moet in de Bilt meer dan 14,5 graden worden gemeten.” Volgens Van Bernebeek wordt het vanmiddag perfect wandelweer. ,,Er staat een matige zuidenwind en het is nog overwegend bewolkt in het oosten en noorden in de ochtend. Naar verwachting breekt de zon in heel Nederland later in de ochtend door.” Vanavond volgt vanuit het westen een gebied met lichte regen.

Record of geen record vandaag, het is tot nu toe al een uitzonderlijk warme maand geweest. ,,In deze tijd van het jaar hoort het een graad of 9 te zijn. We hebben op sommige dagen 17 of 18 graden gehad, begin november zelfs één keer 20. Dat het een keer voorkomt, kan altijd. Dat het zo frequent en vaak achter elkaar gebeurt, is wel bijzonder.”

Koudere dagen

De warmte van vandaag raken we na vandaag weer wat kwijt, voorspelt de weerman. ,,Morgen wordt het een graad of 10. Dat zit meer in de lijn van wat een normale novemberdag doet, ook al is dit nog steeds relatief zacht weer.” Morgen trekken enkele buien over het land, lokaal met hagel of een klap onweer. Vanaf vrijdag wordt het weer kouder, dan zakt het kwik naar negen graden. In de aankomende nachten zou het kunnen vriezen.