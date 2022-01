Vandaag wordt Dean (4) begraven: klasgenootjes zullen sterretjes strooien in de kerk

Kleuters zullen vandaag in de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek sterretjes strooien, ter nagedachtenis van hun klasgenootje en vriend Dean Verberckmoes (4). De jongen werd dood teruggevonden in Zeeland, nadat twee vrienden van zijn moeder hadden beloofd op hem te passen. De mama van het slachtoffer zal tijdens de plechtigheid een brief laten voorlezen. ,,Om dat zelf te doen, is ze te zwaar aangeslagen.”

Mama Elke Verberckmoes (39) stond erop afscheid te nemen van haar overleden zoontje Dean. In het mortuarium heeft ze intussen zijn lichaampje bezocht. De bewust alleenstaande moeder krijgt dat vreselijke beeld van haar dode zoontje sindsdien niet meer uit haar hoofd. ,,Elke heeft het erg zwaar. Ze is er helemaal ondersteboven van”, zegt haar familie. De moeder krijgt nu psychologische begeleiding. De plechtigheid van vandaag, zaterdag, werkte de moeder samen met de vrije basisschool De Verrekijker uit.

,,Ik heb heel veel steun gekregen van de juffrouwen van de school”, bevestigt pastoor Daniël Vande Velde (74). Hij belooft een sereen en ingetogen dienst, die de vele sympathisanten ook op schermen buiten de kerk zullen kunnen volgen. ,,Afscheid nemen van een kind is altijd extra moeilijk. Maar we hebben uiteindelijk uitstekende teksten gevonden”, zegt de pastoor.

Liedjes uitgezocht

,,Met Dean in ons achterhoofd hebben we ook mee liedjes uitgezocht”, zegt directrice Hilde Van Puymbroeck. ,,Omdat wij het belangrijk vonden om Dean in the picture te zetten. Zodat alle mensen weten hoe hij was, altijd met zijn guitige lach.”

Volledig scherm Eerder verzamelden zich meer dan 1300 bikers op de Grote Markt van Sint-Niklaas, als eerbetoon aan Dean. © BELGA

Alles samen zullen er drie brieven voorgedragen worden tijdens de viering. Naast die van de moeder ook nog een van een familielid en een goede vriendin. ,,De mama kon dit niet aan. Dit was het minste wat we konden doen. Het brengt Deantje niet terug, maar zo krijgt hij tenminste een mooi afscheid”, zegt directrice Van Puymbroeck.

30.000 euro opgehaald

Voor de begrafenis deden buren van Elke Verberckmoes een inzameling. Hun doel: 5.000 euro. Gisterenavond stond de teller op net geen 30.000 euro. ,,Zo hoeft Elke zich alvast niet ook nog ’ns zorgen te maken over centen voor zijn afscheid.”

Er is een autopsie uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop en wanneer Dean om het leven is gekomen. De resultaten zijn inmiddels bekend en zullen door de Nederlandse politie worden overgedragen aan hun Belgische collega’s. Maar zowel het Nederlandse als het Belgische gerecht communiceert op verzoek van de onderzoeksrechter niet over wat de autopsie aan het licht gebracht heeft.

Uitlevering

De 34-jarige Belg Dave De K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Dean, heeft de jongen achtergelaten op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland. Gisteren boog de rechtbank in Amsterdam zich over de uitlevering van verdachte De K. naar België. Vermoedelijk zal dat eind volgende maand gebeuren. Ook de 25-jarige vriendin van De Kock — Romy W. — is nog altijd aangehouden. Zij verblijft in de gevangenis van Gent.

Volledig scherm Een traumabeertje van de politie bij de afzetting bij Neeltje Jans in Zeeland waar het levenloze lichaam van Dean werd gevonden. © ANP