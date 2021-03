Vanuit Rio houdt Joost in de Nederlandse nacht deze site actueel

AD 75 jaar AD bestaat deze maand 75 jaar. In die tijd is het AD veel meer geworden dan alleen een krant op papier. De hele maand april krijgt u een kijkje achter de schermen. Vandaag: de nachtredacteur aan de andere kant van de wereld.

Als er midden in de nacht iets gebeurt, wordt daar natuurlijk direct verslag van gedaan op de kanalen van AD. De berichtgeving in de nachtelijke uren wordt net als overdag verzorgd door ervaren journalisten. Tot zover klinkt dat volstrekt normaal, ware het niet dat deze redacteuren zich helemaal niet op de centrale redactie van AD in Rotterdam bevinden. Of in Nederland, en zelfs niet in Europa. De drie nachtredacteuren van AD bevinden zich namelijk heel ergens anders: in Los Angeles, op Vancouver Island in Canada en in Rio de Janeiro. Op normale werktijden daar houden zij voor Nederland het nieuws in de nacht bij. ,,Zo’n werkdag als nachtredacteur is bijzonder’’, vertelt een van de drie nachtuilen, veteraan Joost de Jong. ,,Ik zit hier niet op een redactie, maar gewoon thuis, op enorme afstand van Nederland. Maar dankzij internet maakt dat niks meer uit.’’

De Jong woont en werkt in Brazilië, in een centraal gelegen wijk in Rio, vlakbij het strand. ,,Ik werk hard hoor, ik ben al lang niet op het strand geweest’’, zegt hij. ,,Het is hier soms best buffelen.’’

Jarenlang deed hij sportverslaggeving, de liefde dreef hem naar Brazilië. Met zijn vrouw kreeg hij twee kinderen, onlangs kochten ze ‘een droomhuis’. Dat wordt op dit moment verbouwd, het gezin woont nog in een appartement.

Van daar uit logt hij in op de site van AD. Het tijdsverschil is vijf uur, de werkdag van De Jong begint in Brazilië om pakweg 18.00 uur. Om 02.00 uur zit het er weer op. Dan staat er een uitgeslapen ploeg in Nederland klaar om het over te nemen.

,,Voor de werkdag begint, lees ik op onze site eerst een uur lang al het nieuws.’’ Zo is De Jong op 9500 kilometer afstand van Rotterdam toch altijd van alles op de hoogte: van het weer, van de sportuitslagen, van de actuele coronasituatie.

Brazilië heeft zo zijn eigen uitdagingen, maar zelfs over wat er speelt in politiek Den Haag weet hij nagenoeg alles. Over zijn voetbalclub Feyenoord hoef je hem al helemaal niks te vertellen: De Jong is altijd op de hoogte.

Het geeft een kick, zegt hij, om diep in de nacht razendsnel te kunnen inschatten hoe belangrijk iets is. ,,Natuurlijk gebeurt er soms ook weinig in de Nederlandse nacht, maar dat was de afgelopen jaren niet het geval meer. Dat komt onder meer door Donald Trump, hè? Berichtgeving over hem was zo ontzettend populair. Onze volgers wilden alles van ’m weten.’’

Ook Tynke Landsmeer werkt als nachtredacteur voor het AD. Wij spraken haar vanuit Canada. Bekijk hieronder het interview.