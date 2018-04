Vanwege... het liedje van Niki!

Meisje (17) in tranen als school opdraagt haar 'afleidende' borsten af te plakken

1:07 Een 17-jarige scholiere uit Amerika is woest op haar school nadat ze afgelopen week werd opgedragen haar tepels af te plakken omdat ze zonder bh in de klas was verschenen. De borsten van het meisje leidden andere leerlingen enorm af en moesten worden verborgen, vond de decaan.