Vaste prik: wegkijken bij Italiaans racisme

Romelu Lukaku werd twee weken geleden bestookt met apengeluiden in Cagliari, toen hij een penalty had binnengeschoten voor Internazionale in de uitwedstrijd op Sardinië.



Het was het zoveelste déjà vu: een maand of vijf geleden overkwam Juventus-spits Moise Kean ongeveer hetzelfde, ook toen op Sardinië, maar het had net zo goed in Verona kunnen zijn, en anders wel in Rome. Het racisme vliegt je al decennialang om de oren in Italiaanse voetbalstadions. Ook in 2019 nog, want nergens staat de tijd nu eenmaal hardnekkiger stil dan in Italië, klassiek prachtland met krankzinnige, enge randjes.