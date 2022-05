Veel om naar uit te kijken in het nieuwe theaterseizoen!

Stadsschouwburg UtrechtVrijdag 3 juni begint in Stadsschouwburg Utrecht de kaartverkoop voor seizoen 2022-2023, zowel online als aan de kassa. Het aanbod is te zien op de website .

Dit seizoen brengt Stadsschouwburg Utrecht een glossy magazine uit met tal van achtergrondartikelen en fotoreportages over theater in het algemeen en de schouwburg in het bijzonder. Hierin is ook een beknopt overzicht van het programma van 2022-2023 te vinden. Het magazine is vanaf 25 mei af te halen bij de schouwburg en bij bibliotheken en VVV’s in de regio.

Wat kun je zoal verwachten in het nieuwe seizoen?

Komend seizoen is er veel om naar uit te kijken. In totaal passeren ruim 300 voorstellingen de revue! Stadsgezelschap Theater Utrecht voert ‘Atropa’ op: een versie van de tragedie over de Trojaanse oorlog die in 2008 werd geschreven door Tom Lanoye. Cabaretiers Kommil Foo en René van Meurs komen met hilarische voorstellingen en Claudia de Breij sluit 2022 af met haar Oudejaarsconference.

Laat je meeslepen in adembenemende dansvoorstellingen van Nederlands Dans Theater en Introdans, die meerdere malen naar de schouwburg komen. Er staan ook genoeg muzikale voorstellingen op het programma: zoals muziektheater ‘Het Achtste Leven’ door toneelgroep Oostpool of een opvoering van de Broadway-musical ‘The Prom’. Voor iedereen van 8 t/m 100 jaar is er de kerstproductie ‘Erik of het klein insectenboek’ door HNTjong, een geremixte, muzikale versie van Godfried Bomans’ klassieke kinderboek. Door het jaar heen zijn er natuurlijk nog veel meer verrassende voorstellingen voor de hele familie.

Veel te beleven in restaurant Zindering

Ook op het podium van restaurant Zindering is veel te beleven. Combineer bijvoorbeeld een avondje theater met heerlijk eten! Laat je verassen bij ‘Wijn & Spijs’: hét programma voor wijnliefhebbers, waarbij de wijn bepaalt wat er uit de keuken van Zindering op je bord verschijnt. Voor culinair muziektheater moet je bij ‘A Bite at the Opera’ zijn: een avond waarin de zang en het menu samen een verhaal vertellen. Of breng een bezoek aan het stand-up comedydiner ‘Lachen met volle mond’ met Teun van den Elzen. Daarnaast vind je elke eerste zondag van de maand de zinderende talkshow ‘Zzzzzondag!’ waarin gesprekken met gasten worden afgewisseld met muziek.

Een volledig overzicht van alle voorstellingen in het nieuwe theaterseizoen is te zien op www.ssbu.nl.