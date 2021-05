Verbijstering op Kos om code oranje: ‘Ik heb nog kilo’s kaas bij me’

Voorlopig weer streep door vakantie Griekse eilanden: 'Dit slaat echt helemaal nergens op’

28 mei Een vakantie op de Griekse eilanden wordt weer op de lange baan geschoven. Amper twee weken nadat het kabinet het licht op groen zette, wordt het reisadvies voor onder meer Kos, Mykonos en Rhodos vanaf zondag weer teruggedraaid naar code oranje. Reizen naar die eilanden wordt afgeraden. Vakantiegangers die er al zijn, moeten bij terugkeer in quarantaine. ‘Dit is écht van de zotte’, reageren ze. Ook de lokale autoriteiten stellen dat het veilig is op de eilanden.