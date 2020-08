Vergeet Ronaldo, Messi en Lewandowski: De Bruyne is de beste ter wereld

Onze jongste kat zou eigenlijk Kevin gaan heten, of voluit: Kevin De Bruyne. Maar toen we het beestje bij de boer in Reusel gingen ophalen, bleek hij verdorie in de verste verte niet bruyn, en roodharig of rossig was-ie ook al niet.

Quote Kevin De Bruyne ziet eruit als de klasgenoot wiens naam je steeds vergeet Toch jammer. In Oost-Vlaanderen zal het vast krioelen van de rode katers die Kevin heten, maar in algemene zin wordt er te weinig gedweept met Kevin De Bruyne. Er is een tijd geweest dat je, als zelfverklaard kenner van het spel, alleen maar zachtjes ‘Andrea Pirlo’ hoefde te fluisteren om serieus te worden genomen. Met Messi of Cristiano Ronaldo kon je toen allang niet meer aankomen: te makkelijk.



De naam Pirlo was een sleuteltje tot de exclusieve privéclub van de hogere voetbalkunde, een happy few van nerds, fijnproevers en voetbalhipsters. (Met Frenkie de Jong werkt dat tegenwoordig ook een beetje zo, althans in Nederland. Wie Frenkie adoreert, heeft er zogezegd echt verstand van.)

Gek genoeg lag dat met Kevin De Bruyne altijd veel minder aan het oppervlak. Ongetwijfeld komt dat omdat hij in België is geboren, land van de eeuwige bescheidenheid, en omdat hij er nu eenmaal uitziet als de klasgenoot wiens naam je steeds vergeet.

Terwijl hij perfect voldoet aan eenzelfde soort profiel: ook in het spel van De Bruyne schuilt onmiskenbaar een dubbele laag, een diepere dimensie, verpakt in schijnbare eenvoud. Iedereen ziet dat hij goed is, steengoed zelfs, maar alleen de geoefende kijker – de ware kenner – herkent het wonder.

Quote Kevin De Bruyne heeft een afstandsbe­die­ning in zijn binnenzak om de bal onderweg te vertragen of te versnellen Dat wondertje is ongeveer dit: Kevin De Bruyne heeft nog nooit in zijn leven een bal te hard of juist te zacht geraakt. Al toen hij vroeger op de bonkige ‘patattenvelden’ moest spelen aan de westkant van Gent, verplaatste de bal zich rimpelloos, feilloos, alsof de hobbels plots in satijn veranderden.



Zelfs wanneer een pass te kort of te lang lijkt, of wanneer zijn lichaam uit balans lijkt te raken, heeft Kevin De Bruyne een soort afstandsbediening in zijn binnenzak, waarmee hij de bal onderweg iets kan vertragen of juist versnellen. In de wereld van De Bruyne bestaat er niet zoiets als risico. De bal komt toch wel op tijd.

Dat maakt hem tot de Pirlo, de Sócrates, de Jari Litmanen of de Willem van Hanegem van deze tijd. Voetballers in de schaduw van de allergrootste sterren, maar stiekem de beste van allemaal, voor een korte of juist wat langere periode.

De Bruyne is anno 2020 precies op dat punt aanbeland. Het zijn deprimerende tijden, voetbal kijken is nog nooit zo onaantrekkelijk geweest als nu, maar gelukkig is daar een rossige Vlaamse jongen met melkboerenhondenhaar. Een loopwonder met de intelligentie van een wiskundige en de finesse van een kunstschilder.

Ga kijken met de gordijnen dicht. Fantaseer het publiek erbij.

Geweldige spits hoor, die Robert Lewandowski. Hoera voor Messi en Ronaldo. Maar u en ik weten wel beter: as we speak is Kevin De Bruyne de beste voetballer ter wereld.

