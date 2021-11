Vergelijk Amalia met de royals in Engeland en je weet: koesteren, die kroonprinses

CommentaarAmalia zoekt hulp als ze die nodig heeft en werkt in een strandtent. Vergelijk dat nou eens met het koningshuis in Groot-Brittannië en tel uw zegeningen, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Mocht u nou denken, wat een hoop aandacht voor zo’n 17-jarig meisje: dat vindt kroonprinses Amalia zelf ook. En toch is het mooi, de traditie dat er vlak voordat onze toekomstige koning of koningin 18 jaar wordt een boekje verschijnt. Willem-Alexander gaf destijds tegenover Hella Haasse een puntgave beschrijving van zijn relatie met zijn ouders: ,,Mijn ouders vonden zichzelf niet lastig. Ik vond mezelf niet lastig. Maar we vonden elkaar wel lastig.” Amalia zegt tegenover Claudia de Breij ook iets raaks over het leven van een jong mens: ,,Soms wordt het me allemaal te veel, school, vrienden en dan praat ik met iemand. Als ik er behoefte aan heb, maak ik een afspraak. (...) Af en toe praten met een professional vind ik heel normaal.”

Nu kunnen we natuurlijk schamperen: zij kan het betalen. Of: haar ouders en de RVD lezen mee. Dat laatste maakt zo’n uitlating trouwens alleen maar waardevoller. Waar het om gaat is: er zijn in ons land genoeg mensen die problemen wegduwen omdat je niet ‘slap’ of ‘kwetsbaar’ zou mogen zijn, en dit 17-jarige meisje geeft het signaal: het mag wel. Nog een onthulling: Amalia blijkt al langer bij een strandtent te werken. Dit is om twee reden mooi. Het is hard werken, juist op de zonnigste dagen dat anderen vrij zijn. Maar ook mooi dat dit geheim is gebleven. De kroonprinses sjouwt bij wijze van spreken met garnalenkroketten over het strand en haar collega’s, de uitbater en misschien een enkele gast die haar herkende houden dit gewoon stil. Om een jonge vrouw met de meest ongewone jeugd van Nederland - namelijk eentje waarin de toekomst al helemaal vaststaat - toch nog iets van een normaal leven te gunnen.

Vergelijk dat nou eens met Groot-Brittannië. Prachtige serie, The Crown, maar de werkelijkheid is dat de vrijheid van de royals daar zo is ingeperkt door tradities en roddelpers dat hun manoeuvreerruimte zo gering is als, inderdaad, die van de poppen in een poppenkast. We kunnen van mening verschillen over nut en kosten van de monarchie, maar deze 17-jarige troonopvolgster geeft andermaal een teken dat we een koningshuis hebben dat soms een misstap maakt, maar ook wil meebewegen met de tijd, redelijk weet wat er speelt in de maatschappij en zich daar ook over uitspreekt.

