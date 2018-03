Verhuizing hoofdkantoor Unilever naar Rotterdam levert stad 50 banen op

De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte het Brits-Nederlandse was- en levensmiddelenconcern bekend. Met de verhuizing zijn zo'n vijftig arbeidsplaatsen gemoeid.

Een klein aantal, vergeleken met de 700 fulltime arbeidsplaatsen die Unilever momenteel op het hoofdkantoor in Londen heeft. ,,We houden een zeer klein wereldwijd hoofdkantoor over'', verklaarde president-commissaris Marijn Dekkers van Unilever. De verantwoordelijkheid voor de strategie en financiën komt meer te liggen bij de drie divisies van het bedrijf: Beauty & Personal Care, Home Care en Foods & Refreshment. Vorig jaar maakte Unilever al bekend dat het hoofdkantoor van de voedingstak in Nederland wordt gevestigd. De verzorgingsdivisies blijven gevestigd in Engeland.

Quote De keuze voor Rotterdam is vooral een belangrijk signaal hoe belangrijk Nederland voor Unilever is Jeroen Warnaar, vakbond CNV Unilever heeft nu nog een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. De vakbonden zijn blij met het besluit van Unilever om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. ,,Het hing al in de lucht, maar dit is goed nieuws, een opsteker voor Nederland”, vindt CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar. Dat er niet meteen grote gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, doet daar volgens hem niks aan af. ,,De keuze voor Rotterdam is vooral een belangrijk signaal hoe belangrijk Nederland voor Unilever is. Op de langere termijn kan dit wel degelijk impact hebben. Het is mooi nieuws voor Nederland, voor Rotterdam en voor de werknemers van Unilever.”



Lobby

De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd om het hoofdkantoor van het bedrijf binnen de eigen landsgrenzen te krijgen. De keuze voor Nederland is een gevoelige klap voor de Britse regering van premier Theresa May. Die probeert juist te laten zien dat Groot-Brittannië ook na de brexit nog een land is waar bedrijven graag in investeren.

De Britse media melden de verhuizing van Unilever naar Rotterdam vanochtend als groot nieuws. The Independent kopt online dat Unilever ‘na 100 jaar Londen’ naar Rotterdam verhuist. Volgens de krant betekent het schrappen van het Britse hoofdkwartier van Unilever een ‘forse klap voor de status van Groot-Brittannië als zakenkruispunt van Europa, nog voor brexit’. Ook de Guardian en de Financial Times spreken van ‘een klap’ voor het Verenigd Koninkrijk. De eerste krant schrijft dat wel degelijk 'brexit en gunstiger ondernemersvoorwaarden’ aan de basis liggen van het besluit.

Brexit

Unilever ontkent dat de verhuizing het gevolg is van de Brexit. De omstreden afschaffing van de dividentbelasting in Nederland speelde wel een rol, erkent Dekker. ,,Dat heeft een gelijk speelveld gecreëerd, want in het Verenigd Koninkrijk betalen we die belasting ook niet.'' Het feit dat het gros van de aandelen in Nederland is genoteerd, gaf volgens hem echter de doorslag.

Ook de BBC duidt het besluit als een klap in het gezicht van de Britse regering die juist bezig is de brexit van volgend jaar voor te bereiden. Volgens de BBC hing de transfer al maanden in de lucht niet in de laatste plaats vanwege de bemoeienis van premier Mark Rutte, ‘die zelfs een Unilever- veteraan is’. Ook andere kranten wijzen op de rol van Rutte deze grote vis binnen te halen voor Nederland. The Times meldt dat de timing van het besluit heel ongelukkig is voor de Britse premier Theresa May die uitgerekend vandaag met de ceo’s van de 100 grootste aan de beurs genoteerde bedrijven over brexit zou gaan praten.

Rotterdam

Ook de gemeente Rotterdam heeft actie gelobbyd voor het binnenhalen van de hoofdvestiging van het bedrijf, dat met merken als Andrélon, Axe, Hertog, Unox en Chicken Tonight altijd wel in de winkelwagen is vertegenwoordigd. Voor Rotterdam is de komst van Unilever een opsteker. De stad dacht van de brexit te profiteren, maar sinds het aangekondigde vertrek van Groot-Brittannië uit de EU hebben zich geen Engelse bedrijven in Rotterdam gevestigd.

Quote Unilever kiest niet voor niets voor Rotterdam, dat betekent dat onze investeringen in de stad zich uitbetalen Burgemeester Ahmed Aboutaleb De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt de komst een ‘bijzondere opsteker voor de stad’. ,,Er waren al veel Unilever-functies geconcentreerd in Rotterdam maar de symboliek van een hoofdkantoor is mooi. Unilever kiest niet voor niets voor Rotterdam, dat betekent dat onze investeringen in de stad en in het bijzonder Central District zich uitbetalen.”



De burgemeester, die lang lobbyde voor deze keuze van de multinational, laat vandaag een ‘grote bos bloemen’ bezorgen op het kantoor van Unilever aan het Weena. ,,En ik wil zo snel mogelijk met de CEO van Unilever spreken over hoe ik de oversteek vanuit Engeland zo voorspoedig mogelijk kan laten verlopen.”

Volgens de Rotterdamse hoogleraar Henk Volberda speelt de brexit een ondergeschikte rol, maar zoekt Unilever veiligheid. In Nederland zijn mogelijkheden voor beschermingsconstructies in te bouwen tegen overnames, die Groot-Brittannië ontbeert.