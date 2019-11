Verongelukte Gitta (27) had geen schijn van kans na dollemansrit drugsverslaafde

Aangeboden door Rabobank Wie is jouw Clubheld van het Jaar, stem nu!

Elke sport- of cultuurclub heeft er wel één rondlopen; de vrijwilliger die zich moeiteloos inzet en onmisbaar is voor de club. Of het nou gaat om administratieve taken, het opbouwen van het podium, bardiensten draaien of het geven van trainingen, niks is te veel voor de clubheld. Om deze helden in het zonnetje te zetten is de Clubheld van het Jaar verkiezing in het leven geroepen. Het AD (en de regiotitels PZC, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor en Tubantia) organiseert samen met Rabobank, NOC*NSF, Kunstbende en LKCA de Clubheld van het Jaar verkiezing.