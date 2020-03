Verschillende dierentuinen voorlopig dicht vanwege corona

Nederland­se vakantie­gan­gers vast in Noorwegen: ‘Complete coronagek­te hier’

21:46 Een groep van in totaal twintig Nederlandse wintersporters zit vast in Noorwegen vanwege verscherpte coronamaatregelen. Uit angst voor het virus is het leeuwendeel van de vluchten geannuleerd. Ondertussen wordt de groep in allerijl verzocht hun accommodatie in het zuiden van Noorwegen te verlaten. ,,Complete coronagekte hier’’, zegt reisorganisator Dominique Kwaks.