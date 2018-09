Versterking! En het liefst gisteren

Het was net voetbal. Er moest een rechtsbuiten worden gekocht. En een aanvallende middenvelder. En eigenlijk ook nog een linksback, het liefst eentje die vijf keer per wedstrijd de achterlijn van de tegenstander haalt. Maakt niet uit wat het kost, wie het is of waar-ie vandaan komt. Versterking moest er komen. Niet morgen, maar vandaag. Of nog beter: gisteren.



De Tour de France was nog niet afgelopen of half Nederland had al een mening over het transferbeleid van Team Sunweb. Dumoulin moet de Tour winnen, en daarvoor heeft hij een betere ploeg nodig. Knechten, veel knechten. Als hij maar genoeg knechten heeft, dan wint hij namelijk de Tour – sommige mensen lijken te vergeten dat je als kopman zelf ook nog moet trappen.



Eerst maar eens de vraag óf de ploeg van Dumoulin niet goed genoeg is. Dat valt wel mee, volgens mij. In theorie kan Sunweb voor de Tour van 2019 een ploeg opstellen waar je als kopman een moord voor zou doen. Als je Wilco Kelderman, Sam ­Oomen, Søren Kragh ­Andersen en Michael ­Matthews mee krijgt, dan kun je moeilijk klagen over te weinig steun. De crux ligt niet bij het tekort aan steun voor Dumoulin, maar in de vraag of Kelderman en Oomen wel de aangewezen renners zijn om zich weg te cijferen voor iemand anders. In plaats van op kop te rijden voor Dumoulin in de Tour, zouden ze hun seizoen ook volledig kunnen bouwen rond de Giro of de Vuelta. Zeker Kelderman heeft al bewezen dat hij mee kan doen voor het podium in een grote ronde. En welke renners krijgt híj mee om hem te ondersteunen?