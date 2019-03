Vertrouwen van medewerkers in de politie flink gedaald

Korpschef Erik Akerboom, die precies drie jaar aan het hoofd van de nationale politie staat, trekt zich de interne onvrede aan. ,,We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en die uit een grote reorganisatie komt’’, schrijft hij op het intranet van de politie.

Onvoldoendes

Politiemensen zijn nog steeds trots op hun werk, blijkt uit het onderzoek onder 4368 medewerkers. Maar de kritiek op de organisatie is gegroeid. Zo geven dienders onvoldoendes aan werkgeverschap, leiderschap en ICT. Ze vinden dat de politie kritiek serieuzer moet nemen, opener moet zijn voor vragen en zichtbaarder moet zijn in de wijken.

‘Moedig’

Uit de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie juist is gestegen. In totaal zijn 2571 burgers ondervraagd. Zij noemen de politie ‘moedig’ en waarderen de hulp die agenten bieden in noodsituaties. De politie is te vergelijken met de toptien van bedrijven in Nederland die het meeste vertrouwen genieten.