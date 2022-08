Vier een zinderende nazomer met het Fortenfestival

Waterlinies stonden eeuwenlang centraal in de verdediging van ons land. Als er oorlog was, konden militairen brede stroken land onder water zetten. Met een laagje water tot kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één klap. Het land was onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. En voor boten was het te ondiep om doorheen te varen. Op zwakke plekken in de linie werden forten gebouwd. Het systeem van dijken, sluizen, kanalen, forten en bunkers is nog terug te zien in het landschap. Ontdek dit unieke erfgoed tijdens het jaarlijkse Fortenfestival. Plan je bezoek op forten.nl.

Een greep uit de activiteiten

Excursies & events

In de monding van het Noordzee kanaal ligt het grootste fort van de Stelling van Amsterdam; Forteiland IJmuiden. De ontdekkingstocht door het fort met de galerijen, het lange gangenstelsel met meer dan veertig kamers en de ontelbare zalen zorgen voor een indrukwekkende belevenis. Vaar op 4 september mee naar dit forteiland voor een spectaculaire rondleiding. Op 3 en 10 september kun je terecht op het gave Fort bij Rijnauwen. Met de boswachter maak je een wandeling over, onder en door het fort. Je hoort over de 540 gestationeerde soldaten die hier werkten en leefden, over de functie van het fort en waarom water onze bondgenoot was in oorlogstijd. Buiten het fort waan je je in een paradijs. Na de oorlogstijd heeft de natuur vrij spel op het fort gekregen, met als resultaat een eldorado aan planten en dieren. Dassen, reeën, ijsvogels en vleermuizen maken het fort hun thuis. Ook leuk voor gezinnen!

Film & muziek

Kom 3 september naar Fort 1881 voor het food & muziekfestival Hoek van Holland. Deze dag biedt gezelligheid, hapjes van de foodtruck, een optreden van de coverband Valium en opzwepende muziek van de DJ. Ook filmliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Fortenfestival. Op 9 september geniet je vanaf het water van een film in de Drijf-in bioscoop “Waterlinie Editie” in de vesting Schoonhoven.

Musea op de forten

In het Waterliniemuseum op Fort Vechten wordt het unieke verhaal verteld over de verdediging van Nederland met de hulp van water. Kom zelf de polders onder water zetten op een levensgrootte maquette en maak een virtuele parachutesprong over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Of speel het inundatiespel en ontdek of jij de vijandelijke legers kan verslaan. In het museum zijn verschillende tentoonstellingen: De Waanzinnige Boomhut, Onder Water en Uit Beton Gegoten. Op 11 september kunnen kids ook mee doen aan de workshop ‘Groepsschuilplaats schilderen’ en zijn er diverse muziekoptredens. In het oer-Hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1358 zijn kasteel bouwen; Slot Loevestein. In het kasteel, de voorburcht en het soldatendorp is van alles te beleven voor jong en oud. Leer musketschieten, laat buskruit ontploffen in de Kruittoren en laat de vesting onder water lopen met het waterspel. Natuurlijk kan een bezoek aan de boekenkist van Hugo de Groot én de nieuwe tentoonstelling “Denkend aan water” niet ontbreken deze dag.

Eten & drinken

Natuurlijk kan je ook heerlijk ontspannen op de forten en vestingwerken van de waterlinies. Op bijna elk fort vind je een fijn terras voor koffie met taart, een lunch of lekkere borrelplank. Geniet van een speciaalbiertje van Brouwerij Duits & Lauret op Fort Everdingen. Of ontdek het gloednieuwe terras van Fort de Gagel aan de noordkant van Utrecht.

Zien we jou ook op één van de forten, bunkers of vestingsteden tijdens het Fortenfestival? Bekijk het complete festival programma op fortenfestival.nl.