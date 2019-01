Vierde letselexpert kijkt naar zaak-Sharleyne

Een Britse letseldeskundige gaat als vierde expert de toedracht van de dood van de 8-jarige Sharleyne onderzoeken. De zaak is in hoger beroep.

Sharleyne werd in juni 2015 dood aangetroffen naast een flat in Hoogeveen. Haar moeder Hélène J. (39) wordt ervan verdacht dat zij Sharleyne heeft gewurgd en daarna over de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid. Zij werd in juli 2018 vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep. Drie experts hebben de doodsoorzaak onderzocht voor de zaakbehandeling bij de rechtbank in Assen. Twee Nederlandse deskundigen concludeerden dat het letsel door de val kan zijn veroorzaakt, een Belgische expert zei dat Sharleyne voor de val is gewurgd.

Justitie twijfelt aan de neutraliteit van de derde expert die naar de zaak heeft gekeken, een medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Diegene was jarenlang een collega van de eerste Nederlandse onderzoeker. Het OM verzocht daarom om de vierde studie door de Brit Paul Johnson, een specialist in kinderautopsie en valletsel. Het hof in Leeuwarden ging hiermee vrijdag akkoord.

Het OM wilde ook de deskundigheid vaststellen van de Belgische expert, een forensisch arts in opleiding. Diens hoogleraar zou naar zijn onderzoek moeten kijken. Dat wijst het hof af. Wel wordt bij de Landelijke Deskundigheidsmakelaar nagegaan waarom deze expert destijds is aangewezen.

Verder worden er twee getuigen gehoord en gaat een deskundige op het gebied van slaapwandelen door kinderen naar de zaak kijken. Volgens de verdediging van J. zou slaapwandelen ook de oorzaak van de val kunnen zijn geweest.