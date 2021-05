‘Vijftig tinten’-schrijfster: ‘Opmars van preutsheid en politieke correctheid groeit met de dag’

Burgemees­ter Opmeer boos op feestende jongeren op grafstenen: ‘Respect­loos en verdrietig voor nabestaan­den’

17:14 Burgemeester Wim Groeneweg van de Noord-Hollandse gemeente Opmeer is niet te spreken over een groep feestende jongeren die zaterdagavond over grafstenen heeft gelopen. Ook zijn er volgens de gemeente vernielingen aangericht en is er heel veel troep achtergelaten. De politie heeft het illegaal feest bij de kerk en nabij de ijsbaan beëindigd.