Vind de opleiding van je dromen op Onderwijsbeurs Zuid

OGZOp vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vindt in het Koningshof te Veldhoven Onderwijsbeurs Zuid plaats. De beurs is ideaal voor iedereen die zich nog aan het oriënteren is of op zoek is naar bevestiging wat de studiekeuze aangaat. Op de beurs komen ruim 100 onderwijsinstellingen op mbo, hbo en universitair niveau samen. In dit artikel lees je wat je op de beurs zoal kunt verwachten. Bovendien vertellen twee ‘ervaringsdeskundigen’ hoe een bezoek aan de beurs hen heeft geholpen bij hun studiekeuze.

Tijdens Onderwijsbeurs Zuid staat het Koningshof in Veldhoven volledig in het teken van Expeditie Studiekeuze. De beurs is hét studiekeuze-evenement van Zuid-Nederland en biedt volop inspiratie voor de toekomst. De vele exposanten, waaronder met name (onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland, geven middels enthousiaste studenten en voorlichters een unieke kijk achter de schermen. Bezoekers kunnen deelnemen aan een studiekeuze-sessies, zoals de Sterke Punten Training, of 1-op-1 in gesprek gaan met een professionele studiekeuzecoach.

Getwijfeld over België

Een bezoek aan de beurs is zeker waardevol, vindt ook Timo Zeelen (18) uit Geleen. Timo bezocht de beurs in zijn 6e leerjaar VWO en was zich destijds echt nog aan het oriënteren op zijn studiekeuze. “Ik ging er samen met mijn moeder naartoe, die kreeg de tip van een vriendin van haar”, herinnert Timo zich. “Ik vond het vooral heel handig dat echt alles onder één dak te vinden is. En fijn dat er ook scholen uit het buitenland aanwezig zijn”, vervolgt hij.

Timo twijfelde over België, maar uiteindelijk is het biomedische wetenschappen in Utrecht geworden. “Biomedische wetenschappen is iets dat ik op de beurs ben tegengekomen. Ik had er wel eens eerder van gehoord, maar op de beurs heeft het een klik gemaakt.”

Timo kan een bezoek aan de beurs van harte aanbevelen. “Je raakt goed georiënteerd op wat je mogelijkheden zijn. Bovendien kun je met echte studenten praten en je hoort hun ervaringen. Dat is toch anders dan een verhaal van leraren die een ‘verkooppraatje’ houden.”

Het oog op de toekomst wil ook wat

Ook Daynah Wennekes (16) uit America bezocht de beurs in de eerste plaats om zich te oriënteren. De Limburgse werd door haar mentor aan het VMBO op de beurs geattendeerd. “Ik ging vooral ook om alvast te snuffelen bij de toekomstige opleidingen die voor mij interessant kunnen zijn. Ik vond het heel fijn dat je overal kunt binnenlopen en je krijgt echt heel veel informatie”, zegt Daynah.

Voor nu heeft ze gekozen voor een opleiding aan De Rooi Pannen in Eindhoven. “In de toekomst wil ik misschien wel doorgroeien naar niveau 3 of 4. Ik vond het heel fijn om alvast te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Mij lijkt iets in de media of in de vormgeving wel wat.” Zo kan een bezoek aan de beurs ook een inspiratie zijn en richting geven voor de toekomst.

De onderwijsbeurs is er voor iedereen. Of je je nu nog aan het oriënteren bent of juist doelgericht meer informatie wilt (bijvoorbeeld over een studie in het buitenland of tussenjaar).

Onderwijsbeurs Zuid, 30 september & 1 oktober in Veldhoven

Op Onderwijsbeurs Zuid bieden ruim 100 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding, beroep of tussenjaar.

Locatie

Koningshof Veldhoven, Locht 117, Veldhoven. De beurs is per niveau ingedeeld in verschillende hallen.

Openingstijden

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur.

Parkeren bij Koningshof Veldhoven is gratis. Aanmelden voor de beurs ook, via onderwijsbeurszuid.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven.