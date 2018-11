Voetbal heeft een dopingvrij imago, maar waarom is een raadsel

Een berichtje in de krant, ergens in een stoffige hoek. Een paar minuten in een voetbalpraatprogramma. Een handvol flauwe grapjes op social media.



Dat was het wel zo’n beetje.



Afgelopen vrijdag bleek dat Sergio Ramos, een van de beste verdedigers van de wereld, positief testte op het dopingmiddel dexamethasone na de gewonnen Champions League-finale van vorig jaar. En een halfjaar later werkte hij ook nog een dopingcontrole tegen door eerst uitgebreid te gaan douchen – iets wat expliciet verboden is volgens de regels. Het geheel werd door de UEFA onder het tapijt geveegd. Niks aan het handje, hier is niets te zien.