Voetbal is totaal onbelangrijk, maar toch erg belangrijk

Als je dezer dagen iets over voetbal zegt, of vindt, dan is het bedoeling dat je er steeds bij zegt dat voetbal ‘heel onbelangrijk’ is. Niet terloops, of quasi-nonchalant, maar juist met klem en met een ernstig gezicht.



(,,Ik wil benadrukken dat voetbal erg onbelangrijk is, laat dat gezegd zijn, echt totaal onbelangrijk, heus, maar volgens mij speelde PSV in het seizoen 1992/93 toch echt met de punt naar achteren.’’)



Tot nu toe houdt iedereen zich keurig aan die code. Ook deze column is natuurlijk erg onbelangrijk, dan weet u dat vast, maar het punt is: onbelangrijke dingen kunnen soms best belangrijk zijn. Ga maar na: als je alle onbelangrijke dingen weg zou halen uit het leven, wordt het leven ondraaglijk. Ook daarom wordt voetbal, in de kern iets onbelangrijks, door zoveel mensen erg belangrijk gevonden - en terecht.