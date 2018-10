Volleybalsters bewegen als een soort spin

Bal uit. Bal in het net. Bal in het blok. Het liep voor geen meter. De Nederlandse volleybalvrouwen waren het helemaal kwijt. De achterstand op regerend wereldkampioen VS liep steeds verder op, de halve finale verdween uit het zicht zoals de intercity van 17.42 op het moment dat je het perron op rent.



En toch.



Ze scholden niet op elkaar. Ze gebaarden niet verongelijkt. Ze liepen niet met hangende schouders naar hun posities na wéér een verloren punt. Zelfs bij 0-2 in sets stonden de volleybalsters elkaar nog steeds op te peppen. Het lijkt bij sommige volleybalploegen meer een tic om na elk (gewonnen of verloren) punt high fives uit te delen, maar bij de Nederlandse volleybalvrouwen dient het ook écht een hoger doel. Niet in paniek raken, niet twijfelen aan jezelf en je team.



Een paar jaar geleden heb ik eens een dagje meegetraind met ze, op Papendal. Tussen de vernederingen in het krachthonk door (Celeste Plak squatte het dubbele van wat ik weg kreeg) probeerde ik te graven naar de irritaties en de intriges. Dat schijnt nu eenmaal zo te horen als journalist. Alleen: die waren er niet. Er gooide niemand met de pet naar. Er kwam niemand te laat. Er was zelfs niet eens een boetepot. Daar geloofden ze niet in. De verantwoordelijkheid om voor je sport te leven komt uit jezelf, niet omdat het door iemand anders wordt opgedragen.