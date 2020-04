Voor de medailles van later telt voor de topsporter ook nu

Vluchte­ling die fietsende Rik (18) doodstak eerder betrokken bij incidenten

7:54 De Soedanese vluchteling die zondag in verwarde toestand de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch doodstak, was eerder betrokken bij incidenten in een Limburgs azc en – tijdens Pasen – in de plaatselijke Jumbo.