Voor Ihattaren was het beter geweest als we even hadden gewacht met masturberen

Toen Frenkie de Jong nog een wisselspeler van Ajax was, schreef ik een bijdehand stukje in de krant, over dat het misschien beter was om even te wachten met masturberen. ,,Eerst vijf basisplaatsen in Ajax 1, daarna zien we verder”, stond er, of iets in die geest.



Al snel belde de zaakwaarnemer van Frenkie op. Of ik soms iets tegen Frenkie had. Een twitterlegertje vond dat ik er de ballen verstand van had, want dit kereltje kon geweldig voetballen, dat zag Stevie Wonder ook nog wel.



Voor de goede orde: ik had het inderdaad verkeerd gezien. Mea culpa nog. Frenkie de Jong bleek nou net die speler die zich wél raad wist met alle hijgerigheid, met de haast, met het oppijpen van jong talent, met onze onbedwingbare behoefte om jonge voetballers heel snel heel groot te maken, en onszelf daarna wijs te maken dat wij – de echte kenners – dit unieke talent hoogstpersoonlijk hebben ontdekt, eerder dan alle gewone stervelingen.