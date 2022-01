Voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky nieuwe columnist AD Sportwereld

Remy Bonjasky is drievoudig winnaar van de legendarische K-1 World Grand Prix. Hij staat bekend als één van de grootste vechtsporters die ons land ooit heeft gekend. Tegenwoordig runt hij twee sportscholen in zijn woonplaats Almere en in Hilversum.

,,In mijn actieve carrière had ik het gevoel dat ik over de hele wereld bekend was, behalve in Nederland. Grote namen als Peter Aerts, Ernesto Hoost en Sem Schilt kregen te weinig aandacht. Ik denk niet dat Nederland er toen aan toe was. Ik merk dat heel veel mensen de sport nu wel omarmen, of ze er nu naar kijken of dat ze kickboksen in de sportschool.”