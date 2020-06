Vroeg of laat weet Villa-icoon Cowans niet meer wat de club voor hem heeft betekend

VIDEO LIVE | Opnieuw besmetting in Nieuw-Zee­land, Qantas schrapt gros aan overzeese vluchten

8:39 Luchtvaartmaatschappijen gaan met de zomer op komst op meer buitenlandse bestemmingen vliegen. De kans bestaat dat het coronavirus meevliegt. Nieuw-Zeeland en China zien een toenemend aantal besmettingen vanuit het buitenland. Om deze import te voorkomen, moet wie in Groot-Brittannië aankomt twee weken in quarantaine. Australië overweegt de grenzen tot 2021 gesloten te houden voor toeristen. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige blog.