Vuurwerk in het heelal: superster staat op het punt om spectaculair te ontploffen

Hoeveel energie een ster nog over heeft is te zien aan de helderheid. Juist op dat punt deden astronomen recent een opmerkelijke ontdekking: Betelgeuze is in de laatste weken een stuk minder helder geworden. In de 25 jaar dat deze astronomen de superster in de gaten houden, heeft Betelgeuze nog nooit zo’n lage helderheid gehad.