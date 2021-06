Waarom is de UEFA toch zo laf?

Stel, een land is na een volksopstand in 2014 een democratie geworden. Een groot, machtig buurland, geleid door een sterke man die tegenstanders opsluit en de media muilkorft, bevalt dat allemaal maar niks en pikt een stuk van het land in. De internationale gemeenschap is verontwaardigd, maar kan weinig doen. De grote buur geeft ook nog militaire steun aan separatisten. Die vervolgens per ongeluk een verkeersvliegtuig neerschieten. Geen verklaring, geen excuses, niks. Een jaar of zes later is er een Europees voetbaltoernooi, het land kiest voor een shirt met daarop in dunne lijntjes een kaart, inclusief het schiereiland en het door separatisten betwiste gebied. Het grote buurland maakt luidkeels bezwaar. De internationale gemeenschap kon tegen die militaire inval destijds weinig doen, maar nu kan ze eindelijk een gebaar maken: het protest wordt naar de prullenbak verwezen.

Dit alles overkwam Oekraïne. Behalve dat laatste dan. De UEFA heeft donderdag het protest van Rusland namelijk gedeeltelijk gehonoreerd. Oekraïne moet zijn shirt, dat aanvankelijk was goedgekeurd, alsnog aanpassen. De kaart mag blijven, maar de slogan ‘Glorie aan onze helden’ moet worden verwijderd. Die slogan staat aan de binnenkant van de kraag en is vanaf de tribune of voor de televisiekijker niet zichtbaar. Maar Rusland betoogt dat het een politieke leus is, en die zijn op een voetbaltoernooi verboden. Voor wie het precies wil weten, Hubert Smeets van denktank Raam op Rusland zegt: ,,Die strijdkreet stamt uit de jaren dertig en veertig, toen Oekraïense nationalisten in actie kwamen tegen de Sovjet-overheersing. Voor Rusland heeft de leuze daarom een fascistische connotatie. Maar in Oekraïne is de leus sinds de volksopstand van 2014 een kreet die gaat over de actuele strijd voor soevereiniteit. Kortom, waar bemoeit de UEFA zich mee? Mag Forza Italia ook niet, omdat dit de naam was van de Berlusconi-partij?” In het executief comité van de UEFA zit overigens ook de voorzitter van de Russische voetbalbond. Een miljardair uit de Poetin-clan.