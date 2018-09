‘Waarom moet de Gelderlander zelf investeren en krijgt Omroep Gelderland overheidssteun?’

Omdat de publieke omroep taken verricht die commerciële bedrijven laten liggen, wordt altijd gezegd. Dat is het hele idee achter subsidie: de overheid steekt geld in activiteiten die anders niet gedaan zouden worden. Het Nationale Ballet zou als bedrijf niet kunnen bestaan.



Maar de publieke omroep besteedt de laatste jaren juist veel geld aan zaken die particuliere bedrijven allang bieden. Meer amusement, waarin al wordt voorzien door RTL en SBS. En meer geschreven nieuws, waarin NRC, de Volkskrant of menig regionale krant toch zeer bedreven zijn. De drie grootste nieuwssites van Nederland zijn AD.nl, NU.nl en NOS.nl. Toch gek dat die eerste twee belasting moeten afdragen waarmee de derde wordt gevoed.



In Duitsland is de omroepen dit voorjaar opgelegd zich aan hun kerntaak te houden. Ook online. Alleen beeld en geluid, geen tekst. Dus wel de leukste fragmenten van programma's, wel achter de schermen kijken, maar geen geschreven nieuwsberichten, geen lange verhalen. Goed idee! Meer kansen voor bedrijven die zelf ondernemen, meer geld voor programma's als Zembla en het Journaal, minder kosten voor de belastingbetaler.