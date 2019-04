Waarom veel jongeren slecht slapen (en wat ouders daaraan kunnen doen)

Bizarre actie: kilometers vlijm­scherp nylondraad gespannen langs de berm

16:27 Medewerkers van de provincie Zeeland deden in de gemeente Tholen een opzienbarende ontdekking. Tijdens een inspectieronde op de Oesterdam ontdekten zij dat over een afstand van drie kilometer een vlijmscherpe nylondraad was gespannen tussen bermpaaltjes.