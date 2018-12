Gaan we weer. Het is de herhaling van de herhaling van de herhaling. En net zoals vorig jaar, het jaar ervoor en al die jaren daarvoor zijn er dit jaar ook weer mensen boos. Of verongelijkt. Of boos en verongelijkt.



Want Kiki Bertens zit niet bij de laatste drie genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar. Tom Dumoulin kan geen Sportman van het Jaar meer worden. Niki Terpstra ook niet. Net als Mathieu van der Poel. Kirsten Wild: drie keer wereldkampioene, niet genomineerd. Waarom Jorien ter Mors wel, maar Ireen Wüst niet? Wel Jeffrey Herlings, maar niet Max Verstappen? En hebben ze wel aan Sharon van Rouwendaal en Anish Giri gedacht? O ja, en Rico Verhoeven dan?



Topsporters zijn controlfreaks. Ze proberen hun leven zo te boetseren dat ze zo groot mogelijke prestaties kunnen leveren. Méétbare prestaties. Sportverkiezingen staan daar haaks op. Is wereldkampioen motorcross beter dan olympisch kampioen schaatsen? Hoe moet je dat in godsnaam beslissen? Bij gebrek aan meetbare prestaties worden het een soort populariteitsverkiezingen. Om wie iets wordt gegund. Met als gevolg dat (de fans van) degenen die naast de pot pissen extra pissig zijn.



Hartstikke leuk hoor, een sportgala hier of daar. Champagne, smoking, mooie jurken. Maar waarom zo’n ouderwetse draak van een verkiezing? Dat moet toch anders kunnen? Zoals het Britse model, waarin een Sportpersoonlijkheid van het Jaar wordt verkozen. Ook een volslagen subjectieve verkiezing, maar daar gaat het vaak om meer dan een gouden plak of die ene overwinning. Om méér dan sport alleen. Kun je ook Bibian Mentel (wat een vrouw, wat een voorbeeld) of Maarten van der Weijden (5 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek) tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar bombarderen.