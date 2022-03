Wanneer is het Moederdag in 2022 en hoe zet je je moeder het best in het zonnetje?

Moederdag, de dag om je moeder in de watten te leggen en te verwennen met cadeautjes, bloemen, chocolade of een ontbijtje op bed. Wanneer vieren we de dag van de moeders in 2022, waar komt deze dag vandaan en hoe maak je het best indruk op je moeder?

Wanneer is het Moederdag in 2022?

Moederdag wordt ieder jaar op de tweede zondag in mei gevierd, dit jaar is dat op zondag 8 mei. Moeders over de hele wereld krijgen die dag extra aandacht, al viert niet ieder land Moederdag op de tweede zondag in mei. In Spanje bijvoorbeeld, vieren ze El día de la Madre op de eerste zondag van mei en in het Verenigd Koninkrijk zetten ze moeders drie weken voor Pasen in het zonnetje. In België is het maar net afhankelijk van waar je woont. Het grootste gedeelte van het land viert net als Nederland Moederdag op de tweede zondag in mei, maar in Antwerpen en omgeving vieren ze de feestdag op 15 augustus. Op deze dag wordt Maria-Tenhemelopneming of Maria-Hemelvaart gevierd, het moment dat Maria naar de hemel ging.

Hoe is Moederdag ontstaan?

Op Moederdag worden moeders verwend met cadeautjes, ontbijtjes op bed en veel liefde. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? Dat is lastig te achterhalen, maar wel is bekend dat de Romeinen al een dag hadden waarop de moeder centraal stond, 1 maart. Moederdag zoals wij die kennen, op de tweede zondag in mei, is overgewaaid uit de Verenigde Staten. De moeder van de Amerikaanse Anna Jarvis zette zich altijd in voor andere moeders en toen zij overleed, vond Anna dat er een speciale dag voor moeders moest komen. De zondag na de sterfdag van haar moeder, de tweede zondag van mei, werd omgedoopt tot Moederdag. Om de dag te promoten schreef ze brieven aan kerkleiders en politici. In 1914 stelde de Amerikaanse president Woodrow Wilson voor om ieder jaar met het hele land Moederdag te vieren. Niet veel later begon de traditie ook in Europa.

Tips om je moeder in het zonnetje te zetten

Met een mooie bos bloemen kan je al snel goed voor de dag komen op Moederdag, maar waar je veel moeders waarschijnlijk echt blij mee maakt, is lekker een dagje relaxen. Even niks wat moet en quality time met het gezin. Of ga bijvoorbeeld een stuk wandelen of ergens een gebakje eten. Persoonlijke cadeaus tonen daarbij de liefde voor je moeder, denk bijvoorbeeld aan een fotoboek of een zelfgemaakt cadeautje.

Indruk maken op je moeder met een echt sterrendessert? Bekijk dan deze tips van sterrenchef Martin Kruithof om in een handomdraai een prachtig dessert op tafel te zetten. Voor wie wil uitpakken met een uitgebreide high tea, dan zijn deze hapjes niet te missen op je etagère. Heb je geen tijd om groots uit te pakken of hou je het liever klein? Met een doosje goede bonbons zit je altijd goed. Lees in dit artikel met welke bonbons je het best thuis kunt komen.

Naast Moederdag vieren we ook ieder jaar Vaderdag. Wanneer dat is en waar die feestdag vandaan komt, lees je hier.

Bekijk hieronder al onze moederdagvideo's: