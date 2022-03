Wanneer is het Pasen in 2022 en wat vieren we eigenlijk?

Pasen komt er weer aan; brunchen, eieren zoeken en misschien wel naar de kerk. Maar wanneer is het weer Pasen? Waarom vallen deze feestdagen ieder jaar op andere data? Waarom vieren we eigenlijk Pasen en hoe zit het met Witte Donderdag en Goede Vrijdag ?

Wanneer is het Pasen in 2022?

Dit jaar vieren we op zondag 17 april en maandag 18 april Pasen. De paasdagen vallen ieder jaar op een andere datum. Wanneer we Pasen vieren heeft met de maan te maken, legde Laura Osinga van Weerplaza eerder uit. ,,Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente, op 21 maart.’’ Dat is altijd tussen 22 maart en 25 april. De donderdag voor de paasdagen, dit jaar dus 14 april, is het Witte Donderdag en de vrijdag daarna, 15 april, is het Goede Vrijdag.

Na Pasen volgen Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart is altijd 39 dagen na eerste paasdag en Pinksteren valt altijd op de zevende zondag na Pasen.

Het berekenen van de paasdagen is ingewikkeld, maar met de uitleg van Laura Osinga in deze video vergeet je het nooit meer:

Wat vieren we met Pasen?

Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Op eerste paasdag is Jezus volgens de Bijbel opgestaan uit de dood. Dit werd ontdekt nadat de grote steen die het graf van Jezus beschermde, was weggerold. Zijn wederopstanding uit de dood wordt gezien als het overwinnen van de dood, wat voor zijn discipelen een reden was voor een feestje. Tweede paasdag is niet meer dan een extraatje. Er heeft niks op tweede paasdag plaatsgevonden en er wordt ook niks herdacht. Deze dag heeft de kerk in het leven geroepen zodat gelovigen nog een dag extra de tijd hebben om naar de kerk te gaan.

Voor niet-gelovigen is Pasen vaak een gelegenheid om familie op te zoeken en samen uitgebreid te eten. Voor de kinderen komt meestal de paashaas nog langs, om paaseieren te verstoppen in de tuin. De paashaas komt voort uit een Germaanse traditie en staat voor het vieren van de lente en nieuw leven. Ook wordt het figuur veel ingezet voor alle commercie rondom Pasen.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

Voorafgaand aan het paasfeest vinden Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag plaats. Op Witte Donderdag nuttigde Jezus zijn laatste avondmaal en werd hij diezelfde avond nog verraden door Judas met een kus. Judas kreeg van de Romeinen dertien zilverstukken als hij Jezus zou aangeven. Door de judaskus wisten de Romeinen wie ze moesten hebben.

De volgende ochtend, op Goede Vrijdag, werd Jezus in het openbaar voorgeleid en ter dood veroordeeld door de Romeinen nadat het publiek hier op aandrong. Later op diezelfde dag werd Jezus aan een kruis genageld en ging hij een langzame, pijnlijke dood tegemoet. Drie uur later stierf hij. Je zou zeggen dat de naam Goede Vrijdag door deze gebeurtenis niet helemaal gepast is, maar de dood van Jezus betekende voor alle gelovigen dat ze verlost werden van hun zonden en daarmee toegang kregen tot de hemel. Een goede bedoeling dus.

Op Stille Zaterdag werd Jezus in zijn graf gelegd en daar bleef hij de hele dag liggen. Doordat de kerkklokken op die dag niet luidden, heeft deze dag de naam Stille Zaterdag gekregen.

Ieder jaar is op Witte Donderdag The Passion op televisie te zien. In dit spektakel worden de laatste dagen van Jezus’ leven nagespeeld door bekende sterren in een ieder jaar wisselende stad. Dit jaar vindt The Passion plaats in Doetinchem. Ondanks het loslaten van de coronamaatregelen zal er dit jaar geen publiek bij aanwezig zijn.

Welke dagen zijn officiële vrije dagen?

Veel mensen kijken ook uit naar Pasen omdat ze dan een lekker lang weekend vrij krijgen van het werk. Maar welke dagen zijn officiële vrije dagen? Eerste paasdag valt altijd op een zondag dus dat is sowieso een vrije dag. Tweede paasdag is een officiële feestdag en de meeste mensen zijn dan vrij. Hoewel Goede Vrijdag ook een officiële feestdag is, zijn de meeste mensen dan weer niet vrij. Scholen en universiteiten zijn wel bijna altijd gesloten op Goede Vrijdag. Witte Donderdag is geen officiële feestdag en dus ook geen vrije dag. Het is wel altijd goed om in je contract of cao te kijken om zeker te weten of dat je vrij bent, het kan namelijk verschillen per sector of bedrijf.

Hoeveel weet jij van Pasen? Test je kennis in deze quiz: