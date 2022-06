Wanneer is het Pinksteren en wat vieren we dan?

Nationale feestdag

Eerste pinksterdag valt ieder jaar op de tiende dag na Hemelvaartsdag. In 2022 is dit dus op 5 juni. Een dag later, op 6 juni, is het tweede pinksterdag. Deze feestdagen vallen standaard op een zondag en een maandag. De dagen worden vanuit de overheid erkend als nationale feestdagen, wat betekent dat de meeste Nederlanders een extra vrije dagen hebben op maandag. Echter is dit geen garantie, want er bestaat geen wettelijk recht op het vrij krijgen tijdens feestdagen.

Wat vieren we met Pinksteren?

Pinksteren is ieder jaar de afsluiter van de paascyclus. Deze begint met Septuagesima, zeventig dagen voor Pasen, en duurt in totaal 113 dagen. Tijdens deze cyclus worden de dood en de wederopstanding van Jezus herdacht en gevierd. Volgens het christendom daalde de Heilige Geest neer op de apostelen tijdens Pinksteren. Toen Jezus volgens de christenen op Hemelvaartsdag opgestaan was uit de dood, zou hij zijn apostelen hebben beloofd dat ze niet alleen zouden blijven; de Heilige Geest daalde op hun neer, zodat zij het verhaal over het leven en lijden van Jezus konden doorvertellen. Pinksteren wordt dan ook gezien als het begin van de christelijke kerk. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè , wat vijftig betekent. Het wordt zo genoemd, omdat de Heilige Geest op de vijftigste dag na het overlijden van Jezus, dus op Pasen, neerdaalde.

Wat is er te doen met Pinksteren?

Een welbekende Nederlandse traditie tijdens Pinksteren is de pinkstermarkt. Deze markten vinden plaats in dorpen en steden verspreid over het hele land. Struinen langs de standjes, een hapje eten bij een kraampje of gezellig een drankje doen op een terras: op deze lentedagen is er voor ieder wat wils.



Velen zullen Pinksteren associëren met het jaarlijkse festival Pinkpop. Vroeger viel dit muziekfestijn namelijk altijd in het pinksterweekend, maar door de opkomst van concurrentie heeft de organisatie daar sinds 2019 afscheid van genomen. Gelukkig hoeven fans zich niet te vervelen tijdens de feestdagen, want er is een breed aanbod van andere festivals tijdens dit lenteweekend.



Voor cultuurliefhebbers zijn er genoeg andere evenementen in Nederland tijdens Pinksteren. Denk aan Kaeskoppenstad in Alkmaar, waarbij de binnenstad omgetoverd wordt naar die van het jaar 1573. Ook Jazz in Duketown in Den Bosch, het grootste jazzevenement van het land, en Art of Wonder, een jeugdtheaterfestival in Assen, vinden plaats tijdens de pinksterdagen.