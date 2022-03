Wanneer is het Vaderdag in 2022 en hoe kan je je vader verrassen?

Vaderdag, de dag om je vader te verwennen en extra liefde te geven met cadeautjes, lekker eten, een leuke activiteit of een ontbijtje op bed. Wanneer is het Vaderdag in 2022, waar komt deze dag vandaan en waar kan je je vader het best mee verrassen?

Wanneer is het Vaderdag in 2022?

Vaderdag valt dit jaar op 19 juni. We vieren de feestdag in Nederland altijd op de derde zondag in juni. De meeste landen vieren eens per jaar Vaderdag, al doet niet ieder land dat op dezelfde dag. In Australië bijvoorbeeld, vieren ze Vaderdag op de eerste zondag van september en in Duitsland staat Hemelvaartsdag tegelijkertijd ook helemaal in het teken van vaders. In Italië, Portugal, Spanje, Liechtenstein en de regio Antwerpen in België wordt Vaderdag op 19 maart gevierd. Dit de dag van Jozef, de vader van Jezus. Overal wordt Vaderdag op vrijwel dezelfde manier gevierd, met ontbijtjes op bed, cadeautjes en gezelligheid met het gezin. Behalve in Duitsland, daar is het traditie om op Männertag met een groep mannen te gaan wandelen, ergens te picknicken en veel bier en wijn te drinken.

Lees ook Wanneer is het Moederdag in 2022 en hoe zet je je moeder het best in het zonnetje?

Hoe is Vaderdag ontstaan?

Vaderdag is ontstaan door de Amerikaanse Sonora Dodd die haar vader wilde bedanken. Haar moeder overleed tijdens de bevalling waardoor haar vader er alleen voor stond bij de opvoeding van zes kinderen. Ze had gehoord over Moederdag en vond dat haar vader ook zo'n dag moest krijgen. Ze koos voor 5 juni, de verjaardag van haar vader, maar uiteindelijk werd dat twee weken later, op 19 juni 1910. Sonora promootte de dag in haar omgeving en in omliggende dorpen en ook de Amerikaanse president Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om Vaderdag in het hele land te vieren. Pas in 1972, tijdens het presidentschap van Richard Nixon, werd Vaderdag in de Verenigde Staten als echte feestdag ingevoerd.

In de jaren 30 waaide de traditie al over naar Nederland, waar Vaderdag in eerste instantie op de tweede zondag van oktober werd gevierd. Later veranderde dit naar de derde zondag van juni, omdat de feestdag in oktober te dicht op Sinterklaas en Kerstmis zou zitten.

Tips om je vader mee te verrassen op Vaderdag

In de jaren 50 van de vorige eeuw was een pakje sigaretten of een doosje sigaren het ultieme vaderdagcadeau. Dat is inmiddels achterhaald, maar wat is wel een goed idee? Een luchtje, een goed boek, sokken of een zak snoep doen het altijd goed. Ook kan je veel vaders blij maken met bijvoorbeeld een bierbrouwpakket of een fles whisky. Wil jij je vader verrassen met een origineel cadeau? Lees dan deze tips van de experts Nick Beijer en Suzi ­Vasques Dias. Is je vader een echte gadgetfan, dan zijn deze vier gadgets misschien wel wat voor hem.

Geef je liever geen of niet te veel geld uit aan een cadeau? Dan kan je ook je vader verrassen met een ontbijtje op bed of deze luxe brunch. Is je vader een sportieve man? Ga dan bijvoorbeeld samen een eind wandelen of fietsen. Neem gelijk de rest van het gezin mee, want op Vaderdag staat gezelligheid voorop.

Naast Vaderdag vieren we ook ieder jaar Moederdag. Wanneer dat is en waar die feestdag vandaan komt, lees je hier.

Zelf iets knutselen voor je vader maar geen inspiratie? in deze video laat Mia Stokman zien hoe je zelf een regenmeter speciaal voor Vaderdag maakt: