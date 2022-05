Wanneer mag de vlag uit? En hoe doe je dat dan?

Een bekende Nederlandse traditie is het uithangen van de vlag. In heel het land zie je dan ook regelmatig vlaggenstokken met hieraan wapperend de Nederlandse driekleur, de provincievlag of tegenwoordig zelfs de Oekraïense tweekleur. Maar mag je eigenlijk zomaar vlaggen? En hoe en wanneer mag dat? En wanneer hang je ook de wimpel uit?

Het officiële vlaggenprotocol

In Nederland bestaat een officieel vlaggenprotocol, gebaseerd op richtlijnen van de overheid, dat voorschrijft dat de driekleur wordt gehesen bij gebeurtenissen met een nationaal karakter. Bij de meeste evenementen gebeurt dat zonder wimpel. Dat is bijvoorbeeld op 4 mei, als de vlag halfstok wordt gehangen tijdens de Nationale Dodenherdenking. En dat doen we ook op 5 mei, als we de vlag hoog hangen op Bevrijdingsdag.



Die instructies gelden formeel overigens alleen voor rijksgebouwen, waaronder verschillende ministeriegebouwen in Den Haag, gemeentelijke gebouwen en bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Burgers zijn dus niet verplicht om zich aan deze vlaginstructies te houden.

Mag je zomaar vlaggen?

In Nederland mag elke vlag gehesen worden, maar je moet wel oppassen dat de uiting van de vlag niet in strijd is met de wet. Verder geldt voor iedereen die de vlag uithangt in Nederland de verplichting dat deze aan een stok bevestigd wordt die zo lang is dat de vlag de grond nooit raakt en ook het verkeer niet stoort.

Hoe lang mag de vlag hangen voor geslaagde scholieren?

Aan het eind van het schooljaar werken scholieren in hun laatste jaar hard aan de eindexamens. In juni zullen de straten weer rood-wit-blauw kleuren met de vlaggen en boekentassen van de geslaagden. Er mag zolang gevlagd worden als de geslaagde zelf wil; er zijn geen restricties, los van de algemene veiligheidsregels.

Speciale vlaginstructies

Bij bijzondere gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis, zoals een geboorte of een huwelijk, kan de minister-president een speciale vlaggeninstructie geven. Dit kan ook het geval zijn bij opmerkelijke (inter)nationale gelegenheden, zoals bij een herdenking van een ramp. Als een buitenlands staatshoofd op officieel bezoek komt, is het gebruikelijk om in de betreffende gemeenten ook de Nederlandse vlag te hangen.

Met of zonder wimpel?

Alleen op Koningsdag (27 april) en bij de verjaardagen van koningin Máxima (17 mei), prinses Beatrix (31 januari) en kroonprinses Amalia (7 december) wordt er gevlagd met oranje wimpel.