Ware woorden op misschien wel de mooiste 4 mei ooit

In wat lang gold als de meest indrukwekkende 4 mei-rede ooit, zei de toenmalige Duitse president Richard von Weizsäcker in 1985: ,,De jongeren zijn niet verantwoordelijk voor wat er vroeger is gebeurd. Maar zij zijn wel verantwoordelijk voor dat wat daaruit in de geschiedenis voortvloeit.” Duitse jongeren had hij het over. Maar ook voor ons land geldt: we kunnen onze geschiedenis niet veranderen, we kunnen er wel zo eerlijk en zuiver mogelijk mee omgaan.

En dat deed koning Willem-Alexander maandagavond. Niet alleen hoe hij het zei, maar vooral wat hij zei blijft nagalmen. En dat galmen niet omdat de Dam leeg was. ,,Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje: ‘Voor Joden verboden’. Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en vrouwen die in actie kwamen, die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen. (…) Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.”

Die nuancering van juist ook de rol van de zijn eigen familie, van koningin Wilhelmina die in menig hoofd, film en musical toch een moeder des vaderlands is, droeg bij aan het historische karakter van de toespraak. Koning Willem-Alexander toonde dat herdenken behalve terugdenken ook opnieuw denken betekent. Steeds opnieuw nadenken over wat er echt is gebeurd. ,,Zeggen het verleden nu wel te kennen is veelal een weigering om er kennis van te nemen”, zei Arnon Grunberg eerder op de avond in zijn 4 mei-lezing. Dat was ook een schitterende toespraak. Met dat verschil dat je van een schrijver mooie woorden mag verwachten en de woorden van een staatshoofd zwaarder wegen.