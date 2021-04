Wat doe jij met Pasen?

video Van vrolijke vrouw tot echtgenote van IS-strijders: cel voor Goudse jihadiste Kaoutar

17:00 Huis en haard in de wijk Oosterwei liet ze achter. Acht jaar later ziet haar toekomst er heel anders uit. Jihadiste Kaoutar S. (29) uit Gouda is donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan ruim een jaar voorwaardelijk. Wie is Kaoutar?