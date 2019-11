Wat heeft die éne verpleegkundige voor jou betekend? Vertel ons over hem of haar

live Negen maanden geëist tegen doorrijder die vrouw met rollator aanreed

11:41 In de rechtbank in Breda is tegen de 28-jarige O.Z. vandaag een celstraf geëist van negen maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een rijverbod van twee jaar wegens het doorrijden na een ongeval. Eind april reed hij aan de Hamdijk in de wijk Voge Vucht een 79-jarige vrouw aan die daar met haar rollator de straat overstak.