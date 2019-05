Wat is het woord van Ridouan Taghi waard?

,,Hij heeft gezegd dat ik me geen zorgen hoef te maken.’’ Het is de zomer van 2016 en de 45-jarige beroepscrimineel Ranko Skekic uit Utrecht haalt opgelucht adem. Ook hij weet – net als De Vries – dat hij door Ridouan Taghi (41) op een dodenlijst is gezet. Hij is zijn leven niet meer zeker. Tot hij een bericht krijgt van ‘de Neus uit Vianen’ himself. Die vertelt dat er geen problemen zijn. Dat hij niet achterom hoeft te kijken. Het geeft Skekic rust. Die dreiging is dus weg.