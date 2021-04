Wat Sidney Smeets van D66 deed mag wel, maar het klopt niet

Sommige dingen wil je niet weten. Maar als je ze eenmaal weet, kun je ze niet meer niet-weten. En wat we weten is dit: Sidney Smeets (45) was net Kamerlid voor D66 en zei op te willen komen voor lhbti-rechten. Sinds dinsdagavond deelde de ene na de andere jongeman op Twitter hoe Smeets met hem is omgegaan. Hij benaderde jarenlang minderjarige jongens via sociale media, om ze uit te nodigen voor ontmoetingen, waar het soms kwam tot seks. Zijn berichtjes zijn nu voor iedereen te lezen. Smeets zei in een verklaring te zijn geschrokken dat ,,mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.” D66 stelde een onderzoek in. Smeets heeft uiteindelijk zijn Kamerlidmaatschap neergelegd.