Wederom minder coronapatiënten op intensive care

Voor de vierde dag op rij is het aantal ernstig zieke patiënten met corona afgenomen. In de ziekenhuizen mochten 24 mensen van de intensive care af. Er liggen nu nog 1279 mensen.

De laatste piek was afgelopen zaterdag toen er nog 1391 mensen kunstmatig in slaap werden gehouden en werden beademd. Dat was al flink lager dan de topdrukte op dinsdag 7 april. Toen lagen er 1424 mensen op de ic, het hoogste aantal tot nu toe. Sinds die dinsdag gaat het de goede kant op, maar af en toe is er toch een lichte stijging, zoals van vrijdag op zaterdag ook het geval was. Toen kwamen er 7 patiënten bij.

De positieve cijfers zijn goed nieuws, maar het is volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, nog lang niet genoeg om de coronamaatregelen nu ineens drastisch te versoepelen. Daarvoor moet het zorgsysteem eerst meer lucht hebben en daarvan is pas sprake als er 700 of minder ernstig zieke coronapatiënten zijn die op een intensive care moeten worden behandeld.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van een “vrij stabiele daling” en hoopt dat het aantal mensen op de ic’s sneller kan dalen. Over zes tot acht weken komt Nederland dan uit op een “normale” bezetting.



Er is volgens hem in de regio’s nu wel ruimte om evenredig af te schalen. Zo kunnen ze weer meer aandacht schenken aan mensen die geen coronazorg nodig hebben.



In Nederland liggen nu nog 1224 coronapatiënten op de ic, in Duitsland 55.