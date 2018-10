Weinig enthousiasme voor verplichte lanceerinstallatie voor vuurpijl

,,Een pakket verkopen zonder lanceerinstallatie mag immers niet'', vervolgt Groeneveld. ,,Of als iemand er een van de buren meeneemt en zegt: ik heb er al een. Wat dan? Dit is een schijnmaatregel. Nu pompen we 250.000 stukken plastic Nederland in voor 1.99 euro per stuk, terwijl een fles water bij de Aldi goedkoper is en net zo goed werkt.’’



De branche is wél enthousiast over het plan van Rotterdam om vuurwerkzones aan te wijzen waar wél afgestoken mag worden. Groeneveld: ,,Daarmee houdt burgemeester Aboutaleb tenminste rekening met de mensen die wel willen afsteken en van de traditie houden. Zorg er alleen voor dat mensen niet te ver van huis hoeven, want dat is de traditie: even een kwartiertje thuis voor de deur vuurwerk afsteken om het nieuwe jaar te vieren.’’