Welk afscheid past bij jou?

Help jouw nabestaanden

Onwennig om hier zo uitgebreid bij stil te staan? Misschien. Maar ondanks dat is het goed om te doen. Bijvoorbeeld om jouw nabestaanden te helpen. Voor partners, kinderen en kleinkinderen is het heel fijn om te weten wat jouw wensen zijn. Bij jouw overlijden komt er van alles op hen af. Zoveel emoties en allerlei beslissingen om in korte tijd te nemen. Je helpt hen enorm door jouw wensen op papier te zetten. Zodat zij een afscheid kunnen organiseren dat recht doet aan wie je bent. Het geeft je ook rust om ideeën op te schrijven. Wat vind je belangrijk en wat wil je nalaten aan herinneringen?

Zo duurzaam mogelijk

Zo wil Gerard van den Berg graag een duurzaam afscheid. Gerard: “Ik ben een enthousiaste wandelaar en trek er vaak op uit in de natuur. Ik heb geen auto, maar pak zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer. Ik zou graag begraven willen worden in een kist van wilgentenen want dat is minder belastend voor het milieu. Ik wil graag dat de kist met een uitvaartfiets wordt vervoerd. Het lijkt het me mooi als mensen een bloem uit hun eigen tuin meenemen. Dat is milieuvriendelijker dan zo’n groot bloemstuk en ook persoonlijker. Bij de catering wil ik graag duurzame producten uit onze eigen regio. Zo kan ik - ook als ik er niet meer ben - nog een klein steentje bijdragen aan een gezondere planeet.”

Kleinkinderen betrekken

Ook Joke Kuijpershoek heeft duidelijke wensen. Joke: “Ik was 38 jaar kleuterjuf en kinderen spelen nog altijd een grote rol in mijn leven. Ik heb zeven kleinkinderen die vaak komen logeren. Daarnaast ben ik twee middagen oppas voor kindjes in de straat. Bij mijn afscheid wil ik de kinderen actief betrekken. Ik vind het belangrijk dat ze leren dat de doodgaan erbij hoort. Daarom wil ik graag een eenvoudige houten kist, die zij mogen beschilderen met vingerverf. En qua muziek in ieder geval ”Dood zijn duurt zo lang” van Tommie uit Sesamstraat. Dat is zo’n geweldig lied over dood zijn, in voor kinderen begrijpelijk taal! Na afloop wil ik graag cakejes uitdelen, door de kinderen gebakken en versierd in vrolijke kleuren. Want ik heb een prachtig leven gehad en dat mag gevierd worden.”