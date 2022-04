Werken als ZZP’er in een toffe community: hier kan het

ImproversBen jij een salesprofessional in hart en nieren en zit verkopen in jouw bloed? Dan wil je misschien best bij een tof bedrijf werken. Maar wat als de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap net iets harder lonkt? Dan kun je bij Improvers als ZZP’er aan de slag. Hier word je gezien als partner. Dit laat zien hoe belangrijk ze goede verkopers vinden bij dit salesplatform.

Als zelfstandige heb je de vrijheid om zelf je tijd in te delen. Je kunt werken waar en wanneer je maar wilt. Daarnaast kun je markconforme bedragen factureren voor de door jou geleverde diensten. Houd er wel rekening ermee dat je voornamelijk alleen aan de slag gaat en je zelf verantwoordelijk bent voor een up-to-date netwerk van klanten.

Kies zelf waar en wanneer je werkt

Improvers heeft kantoren in Eindhoven, Amsterdam en Groningen. Wanneer je hier werkt, ben je vrij om op een van deze locaties gebruik te maken van de flexplekken. Je kunt bovendien gratis gebruikmaken van het uitgebreide ontbijt- en lunchbuffet en je maakt geen bel- en internetkosten.

Werk je liever vanuit thuis of op een andere plek? Wellicht hou je ervan om vroeg te beginnen en de rest van de middag te relaxen. Of ben je juist ’s avonds productiever? Het is aan jou om te bepalen waar en op welk tijdstip jij je laptop wil openklappen.

Bij Improvers bepaal jij zelf je uren en voor welke adverteerder je aan het werk gaat. Zo adviseer je een klant het ene moment over hoe ze het beste energiecontracten en groene oplossingen kunnen kopen en werf je het volgende moment duizend nieuwe donateurs voor een non-profitorganisatie. Wil jij graag telefonisch verkopen of die je het liever face-to-face? Jij kiest wat jou het beste ligt.

Takenpakket

Als je partner wilt worden, is het belangrijk dat je graag praat en dat je goed kunt luisteren. Het is jouw taak om de persoon aan de andere kant van de lijn of deur enthousiast te maken en of dat wat je vraagt reëel is. Wanneer iemand net heeft verteld dat een bedrijf in zwaar weer zit, is een voorstel voor een maandelijkse donatie van 1000 euro misschien niet zo’n goed idee.

Daarnaast is het belangrijk als je over een aantal factoren beschikt; een KvK-inschrijving, ervaring in sales, een verkoopinstelling, een drive om te presteren, en natuurlijk een groot samenhorigheidsgevoel.

Partner worden bij Improvers doe je in een paar stappen. Ten eerste willen ze persoonlijk kennis met je maken. Jij en Improvers weten dan meteen of jullie verder willen met elkaar. In een speciale e-learning omgeving haal je vervolgens de juiste certificaten. Slaag je? Dan kun je beginnen. Je logt in in een van onze kantoren, of thuis, je kiest een campagne en je maakt je sale. Hoe meer je verkoopt, des te meer kun jij factureren.

Te gekke activiteiten en prijzen

Bij Improvers wordt er naast hard gewerkt, ook veel leuke activiteiten georganiseerd. Tijdens je werk ding je automatisch mee naar de vele stimuleringsprijzen en promoties. Denk bijvoorbeeld aan een JBL box of een lekker geldbedrag. Er zijn ook toffe battles tussen de kantoren en diverse samengestelde teams.

Klinkt dit al als muziek in je horen? Wacht maar tot jij met jouw verkoopskills kans maakt op een van de Europese stedentrips of het jaarlijkse werelduitje. Suriname, Rio en Kaapstad zijn al afgevinkt, maar dit jaar staat Las Vegas op het programma.

Daarnaast organiseert Improvers verschillende zomer- en winter events, etentjes, borrels, leuke buitenactiviteiten en wordt er ieder jaar een grote club afgehuurd voor een goed feest. Het harde werken wordt hier goed beloond.

Lijkt het jou wat om als partner samen te werken met Improvers? Meld je aan via de website.